Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim duyurusu: Çok yakında paylaşacağız

"Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, meslektaşları ile çevrim içi ortamda buluşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Karaman'da fizik öğretmeni Ahmet Yüzbaşıoğlu'nun kızı ile bir diyaloğa girdi.

Öğrencinin "Okulları açın lütfen, çok sıkıldık evde" sitemi üzerine Bakan Selçuk, "Ben de istiyorum okulların tamamıyla açılmasını ama emin olun, kontrollü devam etmek istediğimiz için, öğretmenlerimizin, sizlerin sağlığını düşündüğümüz için tedbirle, güvenle atıyoruz adımlarımızı. Sağlık önceliğimiz, koşullar izin verdikçe tüm evlatlarımızı yüz yüze eğitimde okullarına kavuşturmak isteriz. Her bir öğrencimize ulaşacağımız destekleme programımızı da çok yakında sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

Selçuk, Fizik öğretmenleri ile görüşmesinin ardından "Ziya Öğretmen Bizim Okulda" programı ile Eskişehir Atatürk Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne konuk olup öğretmen ve idarecilerle sohbette bulundu.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri aldıkları eğitimi ve geleceğe dair hedeflerini Bakan Selçuk ile paylaştı.

"Ben öz geçmişleri çok seviyorum. Ama öz geleceğinize ne yazdığınızı çok önemsiyorum." diyen Selçuk, şunları kaydetti:

"İçinizdeki cevheri mücevhere dönüştürmek öğretmenlerimizin ve anne babaların desteğiyle oluyor. Siz yılmadan çalışırsanız bunun hakkını vermek de bizim sorumluluğumuz altında. Yeteneklerinizle tüm dünyaya sesinizi duyurmanız mümkün. Çıtanız bütün dünya."