Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kadınlar Günü paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında, ''Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle...'' ifadelerini kullandı.
Bakan Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı.
Selçuk paylaşımında şunları kaydetti;
''Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle... Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.''
Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle... Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum. pic.twitter.com/Vp7gdLQrDq— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 8, 2021