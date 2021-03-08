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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kadınlar Günü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kadınlar Günü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Mart dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Selçuk paylaşımında, ''Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle...'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Kadınlar Günü paylaşımı

Bakan Ziya Selçuk Twitter hesabı üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı yayımladı.

Selçuk paylaşımında şunları kaydetti;

''Hepimiz için en ideali, kadın erkek ayrımı olmadan geleceğe yan yana yürüyebilmektir 365 gün aynı bilinçle... Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum.''

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