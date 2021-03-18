Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili kritik açıklama! Salgından sonra kalıcı olacak...

164 yeni EBA Destek Noktası açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her öğrencinin evlerinden canlı derslere katılabilmesi konusunda çok büyük bir altyapı oluşturduklarını söyledi.

Bu altyapıyı uluslararası standartlarda ele aldığında öğrencilerin çok büyük bir kısmına hizmet edecek bir hale getirdiklerini belirten Selçuk, ''Günlük 3 milyon canlı ders yapabilme kapasitesine de eriştik. Ancak bazı aksaklıkları da gidermek için öğrencilerimize 25 GB internet paketi olan 100 binlerce tablet vermek ve bunun da yanı sıra 15 bine yakın EBA Destek Merkezi kurarak öğrencilerimizin en yakın EBA Destek Merkezlerine giderek burada istediği gibi yararlanmasını, ücretsiz olarak hizmetlerden yararlanması, söz konusu. Bunun sayısını artırmaya çalışıyoruz ve bu çaba da bugün UNICEF’in desteği ile 164 yeni EBA Destek Merkezi’ni hazırladık. Böylece her çocuğumuza da adil bir şekilde ulaşma imkânımız olduğunu da göstermiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

SALGINDAN SONRA DA KULLANILACAK!

Koronavirüs salgını sürecinde kurulan Eğitim Bilişim Ağı yani EBA’nın en çok tıklama alan eğitim portalı olarak dünyada ilk sıraya yerleştiğini vurgulayan Bakan Selçuk, “Bu merkezler kalıcı merkezler. Yani küresel salgın döneminin bir ihtiyacını karşılamak için geçici olarak oluşturduğumuz merkezler değil. Bu merkezler dünya çapında bir standarda kavuşmuş olan ve yaklaşık 20 milyara yakın bir tıklanma sayısıyla dünya birinciliğini elinde tutan Eğitim Bilişim Ağı yani EBA’nın küresel salgın sonra erdiğinde de tüm çocuklarımızın hizmetinde olacak. Bunu da özellikle belirtmek isterdim. Müfredattaki konuların pekiştirilmesi nitelediğinde ve bazı derslerin yeniden, yeniden izlenmesi niteliğinde bazı çalışmalara hizmet edecek” açıklamasında bulundu.

Selçuk, UNICEF desteği ile kurulan destek noktalarında donanımların geliştiğini belirterek, “Bu 164 destek noktasında 15 öğrenci ve 1 öğretmen veya 20 öğrenci ve 1 öğretmen, masaüstü bilgisayar seti olmak üzere 3 bin 169 web kamerası var. Bu kamerayı yaygınlaştıracağız. Yani çocukların evlerinden de sınıfın içerisine bağlanması konusunda bir altyapı oluşturmaya da başladık” şeklinde konuştu.