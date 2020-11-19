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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav açıklaması: 31 Aralık'tan sonra yapılacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,"Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınav açıklaması: 31 Aralık'tan sonra yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam"

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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