Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika LGS duyurusu: Erişime açıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Liseye Geçiş Sınavı (2021-LGS) hakkında bir paylaşımda bulundu.

6 Haziran'da merkezi olarak uygulanacak sınav için nisan ayı örnek sorularının yayımlandığı bildirildi.

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

''LGS’ye hazırlık sürecinde öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Nisan ayı örnek sorularını http://odsgm.meb.gov.tr’de erişime açtık.

Kılavuzumuz yayında, başvurularınızı bu yıl da Bakanlığımız gerçekleştiriyor.

İyi çalışmalar gençler...''

LGS otomatik başvurusu nasıl yapılır 2021? LGS otomatik başvuru yap!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2021?

Bu yıl yaz tatili 2 hafta kısaltıldı. Okullar Haziran ayında değil Temmuz ayında yaz tatiline girecek. Bakan Selçuk konu ile ilgili bir televizyon programında şunları kaydetti;

''Bizim için birtakım riskli gruplar var. 2 Temmuz'da biz okulun kapanacağını ilan ettik, ara tatilini kaldırdık. 2 Temmuz'a kadar çocuklarımızın desteklenmesi konusunda süreç devam ediyor. Yazın bütün öğrencilerimize zorunlu olarak ya da gönüllü olarak çocuklarımız okullara gelsin diyemeyiz. Çocuklar için tatil de çok önemli. Yaz tatilini iki hafta kısalttık. ''

Yazın EBA TV'nin açık olacağını belirten Selçuk ayrıca internet desteklerini de sürdüreceklerini söyledi.