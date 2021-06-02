Son dakika | Bakan Koca açıkladı! Aşılamada yeni dönemEpoksi Takı ve Dekoratif Ürünler Yapımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSon dakika | İran'da petrol rafinerisinde büyük yangınUtku Yuvakuran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Utku Yuvakuran boyu | Utku Yuvakuran İnstagram adresi nedir?Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduEnerji Tesisleri İşletmeciliği Meslek Elemanı/Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduMerve Özbey kimdir, nereli, kaç yaşında? Şarkıları neler?Endüstriyel Ürünler Tasarım Teknisyeni, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduEypio kimdir? Nereli? Gerçek adı ne? Kaç yaşında? Şarkıları neler?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Telafi eğitimi ile ilgili yaptığı açıklamada akademik kayıpları tespit ettiklerini ve bu konudaki çalışmaların sürdüğünü belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Çocuklarımız, canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi alacakları kaldı" ifadesine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda telafi eğitimi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Müfredat tamamlanmadı mı, telafi neden?" sorularının olduğunu belirtti. 

“Müfredat tamamlanmadı mı, telafi neden?” diyenler var. Müfredat sadece kazanımların yazılı olduğu nesne değildir. Öğretmenlerimiz kazanımları büyük ölçüde tamamlamak üzereler. Çocuklarımız canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi “alacakları” kaldı. Çocuğun söyleyemediklerinin, “Bir keresinde şöyle olmuştu öğretmenim...” diye başlayan ve belki bir kedinin kaybolma hikâyesine bağlanan o konuşmaların, bir sınıf dolusu kahkahanın, öğretmenle çocuk arasındaki bir sıcak bakışın, teneffüste düşüp dizini acıtmanın, “Bir şey oldu mu?” diye yardıma koşan arkadaşın, “Burası bizim sınıf.” diyebilmenin, çocuğun kendini anlatmasının, okulla kurduğu o müthiş bağın telafisi kaldı. Bunları yerine getirmeliyiz. Akademik kayıplarımızı tespit ettik, çalışmalarımız devam ediyor ama önce çocuklara okulun kapısından içeri girdiklerinde “bir anda büyüyor olma”nın neşesini bir yaşatalım. Buna çok ihtiyaçları var.

42.jpg

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT