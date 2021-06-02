Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda telafi eğitimi ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Müfredat tamamlanmadı mı, telafi neden?" sorularının olduğunu belirtti.

“Müfredat tamamlanmadı mı, telafi neden?” diyenler var. Müfredat sadece kazanımların yazılı olduğu nesne değildir. Öğretmenlerimiz kazanımları büyük ölçüde tamamlamak üzereler. Çocuklarımız canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi “alacakları” kaldı. Çocuğun söyleyemediklerinin, “Bir keresinde şöyle olmuştu öğretmenim...” diye başlayan ve belki bir kedinin kaybolma hikâyesine bağlanan o konuşmaların, bir sınıf dolusu kahkahanın, öğretmenle çocuk arasındaki bir sıcak bakışın, teneffüste düşüp dizini acıtmanın, “Bir şey oldu mu?” diye yardıma koşan arkadaşın, “Burası bizim sınıf.” diyebilmenin, çocuğun kendini anlatmasının, okulla kurduğu o müthiş bağın telafisi kaldı. Bunları yerine getirmeliyiz. Akademik kayıplarımızı tespit ettik, çalışmalarımız devam ediyor ama önce çocuklara okulun kapısından içeri girdiklerinde “bir anda büyüyor olma”nın neşesini bir yaşatalım. Buna çok ihtiyaçları var.