Milli Eğitim Bakanlığı 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek​​​​​​​

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Programı kapsamında bu yıl resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yükseköğretim kurumları adına 250, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 500 olmak üzere toplam 750 öğrenciyi yurt dışına gönderecek.

Öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacaklar.

1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından bu yana üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderiliyor. Başlangıcından bugüne kadar 20 binden fazla öğrenci burs almaya hak kazandı. Şu anda yaklaşık 48 ülkede 4 bin 300 öğrenci burstan yararlanıyor.

Yurt dışına gönderilecek öğrenciler 106 farklı üniversite ve 25 farklı kamu kurumu adına öğrenim görecek. Daha önceki yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumlarla beraber bu yıl ilk defa Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek. 2020 YLSY kapsamında ilan edilen kontenjanların karşısında yer alan öğrenim görülebilecek ülkelerin tümü dikkate alındığında 54 farklı ülkede öğrenciler öğrenim görebilecekler.

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Burs kontenjanlarına farklı lisans alanlarından adayların başvurabilmesi içiz azami hassasiyet gösterildi. 2020 YLSY çalışmalarında ÖSYM'nin Lisans Programları Tablosu'ndaki bin 123 lisans alanı taranarak ilan edilen burs kontenjanlarına 503 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesi sağlandı. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adayların başvuru işlemlerini 10-18 Eylül tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının http://rebus.meb.gov.tr (REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi ) internet adresinden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını" kullanarak yapmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün internet adresi için tıklayınız. Yayımlanacak olan 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerini inceleyebilirsiniz.