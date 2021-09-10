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  3. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Öğretmen atama tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Öğretmen atama tarihleri belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 27 Eylül- 8 Ekim'de alınacağını, atama sonuçlarının da 31 Ocak'ta açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Öğretmen atama tarihleri belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın bu açıklamasından sonra merakla beklenen öğretmen atamalarının tarihi de belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri yapılacak, 25 Ekim’de ise adayların sözlü mülakata alınacakları sınav merkezleri belli olacak.

SÖZLÜ MÜLAKAT KASIM'DA

Sözlü mülakat tarihleri 12- 27 Kasım arası olarak belirlendi. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar ise başvurularını 12 Kasım- 9 Aralık arasında yapacak. Bu adayların sözlü sınavlarının da 13- 17 Aralık’ta yapılacağı duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Öğretmen atama tarihleri belli oldu!

Sözlü sınav sonuçlarının 27 Aralık’ta açıklanacağı duyurulurken, bu sonuçlara ilişkin itirazlar ise 3- 7 Ocak arasında alınacak ve 14 Ocak’ta sonlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama yapılacak atama tercihlerinin sonuçları, 31 Ocak’ta açıklanacak.

BAŞVURULAR 2020-2021 KPSS PUANI İLE ALINACAK

Ayrıca; milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak olan ek  kontenjanın, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirleneceği ve atama sayısından düşüleceği de açıklamada yer alıyor. Yapılacak atama işleminde 2020 ve 2021 yıllarında alınan KPSS puanları ile başvuruların alınacağı öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Öğretmen atama tarihleri belli oldu!

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