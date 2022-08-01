Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! LGS öğrencilerinin 1. nakil başvuru sonuçları açıklandı!

25 Temmuz'da açıklanan ilk yerleştirme sonuçları hakkında değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yüzde 95'inin tercih ettikleri okullara yerleştiklerini söylemişti. Ardından 1. nakil başvuruları başlamış, başvurular da geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. 1. nakil etabının sonuçlarının 1 Ağustos itibarıyla açıklanacağı duyurulmuştu. Öğrenciler, istediği okullardaki boş kontenjanlara yerleşmek için yaptıkları nakil başvurularının sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyordu. O sonuçlar bugün açıklandı.

SONUÇLAR RESMİ İNTERNET SİTESİNDE

LGS öğrencileri, TC kimlik numaralarını girerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sonuç sayfasından nakil sonuçlarını sorgulatabilirler.

1. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2. NAKİL BAŞVURULARI BAŞLIYOR

1. nakil etabının sona ermesinin ardından 2. nakil tercihlerinin de başvuruya 1-5 Ağustos tarihi itibarıyla açılacağını bildiren Bakan Özer, “İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın; çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek” şeklinde konuştu.