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  3. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullarda PCR testi dönemi başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullarda PCR testi dönemi başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda PCR testi uygulamasının başladığı duyuruldu. Belirlenen 10 ilde velilerin onayı ile öğrencilere PCR testi uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullarda PCR testi dönemi başladı!

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda yeni dönemde PCR testi uygulamasının başlayacağı duyurulmuştu..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğrencilere rastgele PCR testi uygulanacağını belirtmişti. Ancak bu uygulama veliler tarafından tepki toplamasıyla bir süre ertelenmişti.

Tepkiler üzerine Koca, öğrencilerden velilerin onayı alındıktan sonra burundan değil sadece boğazdan PCR örneği alınacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Okullarda PCR testi dönemi başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı 10 pilot il belirledi ve o illeri Sağlık Bakanlığı'na iletti. Edirne ve Balıkesir'in de aralarında olduğu uygulama için İstanbul, Ankara ve İzmir için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Sağlık ekipleri vaka sayılarına ve okullardaki nüfus yoğunluğuna bakarak pcr uygulaması için okullara gidecek. Velilerin onayıyla imzalanan kağıtların ardından ekipler okula giderek öğrencilerden PCR örneği alacak. 

Uygulama, okullardaki gizli vakaları tespit etmek için önemli rol oynarken salgının yayılım hızı da tespit edilmiş olacak. Belirlenen 10 ilde başlayan uygulamanın Türkiye geneline yapılması bekleniyor.

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