On binlerce öğretmenin heyecanla takip ettiği sözleşmeli öğretmen alımının, sözlü sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. Sonuçlar, MEB'in yayımladığı takvimde de belirtildiği gibi bugün açıklandı. Şimdi ise sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itiraz süreci başlayacak. İşte, MEB sonuç sorgulama sayfası ve itiraz sürecine ilişkin bilgi...

Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları aşağıdaki link üzerinden T.C Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgileri girilerek öğrenilebilecek. Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ile Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden erişim sağlayacaklar.

TERCİHLER NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.

Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.

İTİRAZ TAKVİMİ

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz tarihinde alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecek. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecek.