Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sözleşmeli öğretmenlik yapmak isteyen öğretmenler için tercih başvurularının başladığı bildirildi.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafında her sene devam ettirilen ve binlerce öğretmenin başvuru yaparak girdiği sözleşmeli öğretmenlikler için tercih başvuruları başladı. Bakanlık tarafından belirlenen şartları karşılayan ve e-devlet üzerinden yapılan başvurular ile çeşitli branşlarda eğitim verece öğretmenler için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!

TERCİHLER E-DEVLET ÜZERİNDEN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos saat 16.00’ya kadar sürecek olan 2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları başladığı açıklandı. Buna göre; sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Adaylar en fazla 40 tane eğitim kurumunu tercih edebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!

ATAMALAR 1 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Ayrıca, 40 eğitim kurumunu tercih edenler tercih dışı seçenek olarak, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” ve “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini işaretleyebilecek. Söz konusu tercihlerin atamaları ise 1 Eylül’de gerçekleşecek.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!
Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!
Uzman ve başöğretmenlik sınava gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Bakan Özer: "Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız"
Uzman ve başöğretmenlik sınava gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Bakan Özer: "Biz sadece alınan eğitimi değerlendiren bir sınav yapacağız"
Üniversiteyi kazananlara müjde! Belediye kesenin ağzını açtı: Lisans mezunu 3 bin, önlisans mezunu 2 bin lira burs alacak!
Üniversiteyi kazananlara müjde! Belediye kesenin ağzını açtı: Lisans mezunu 3 bin, önlisans mezunu 2 bin lira burs alacak!
KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman?
KYK yurt başvuruları nasıl yapılır 2022? KYK yurt başvurusu son tarih ne zaman?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmen duyurdu! Çocuklu ailelere müjde! Ödemler kısa sürede hesaplara yatacak!
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı resmen duyurdu! Çocuklu ailelere müjde! Ödemler kısa sürede hesaplara yatacak!
İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki iftiralarına açtı ağzını yumdu gözünü! "İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!"
İsmail Çataklı Ümit Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı hakkındaki iftiralarına açtı ağzını yumdu gözünü! "İddianı ispat edemezsen tarihin en alçak adamısın!"
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Sol kesimlerin iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Tezcan'ın eşi ateş püskürdü! "Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin."
Sol kesimlerin iddiası ortalığı karıştırdı! Fatih Tezcan'ın eşi ateş püskürdü! "Allah düşmanın da şereflisini, ahlaklısını versin."
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Ticari mevduatlar TMSF kapsamına alındı!
27 Ağustos Cumartesi hava durumu: Meteoroloji'de o bölgeler kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
27 Ağustos Cumartesi hava durumu: Meteoroloji'de o bölgeler kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Dikkat çeken anlar! Ümit Özdağ cuma namazında provokasyona girişti, imama bağırdı!
Dikkat çeken anlar! Ümit Özdağ cuma namazında provokasyona girişti, imama bağırdı!