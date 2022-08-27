Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafında her sene devam ettirilen ve binlerce öğretmenin başvuru yaparak girdiği sözleşmeli öğretmenlikler için tercih başvuruları başladı. Bakanlık tarafından belirlenen şartları karşılayan ve e-devlet üzerinden yapılan başvurular ile çeşitli branşlarda eğitim verece öğretmenler için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.

TERCİHLER E-DEVLET ÜZERİNDEN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos saat 16.00’ya kadar sürecek olan 2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları başladığı açıklandı. Buna göre; sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Adaylar en fazla 40 tane eğitim kurumunu tercih edebilecek.

ATAMALAR 1 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Ayrıca, 40 eğitim kurumunu tercih edenler tercih dışı seçenek olarak, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” ve “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini işaretleyebilecek. Söz konusu tercihlerin atamaları ise 1 Eylül’de gerçekleşecek.