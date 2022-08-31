MEB'den Erasmus ile ilgili yeni düzenleme! O öğrenci ve öğretmenler programa seçilmeyecek!

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Ulusal Ajans, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir uyarı gönderdi. “Erasmus Programı ve Staj Programları” konulu uyarı yazısında, Erasmus programı ile yurt dışına giden öğretmen ve öğrencilerin çoğunlukla ülkede kalma eğilimi gösterdiklerini belirterek konuya ehemmiyet verilmesi gerektiğini ifade etti.

AB PROGRAMLARINA SEÇİLMEYECEKLER

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hakan Ünsal, konuyla alakalı resmi bir yazı yayınlayarak, program sonrası ülkede kalma eğilimi gösteren öğretmen ve öğrencilerin Avrupa Birliği programlarına seçilmemesini sağlayacaklarını belirtti.

Ünsal'ın yayınlamış olduğu resmi yazı şu şekilde:

“Erasmus kapsamında yer alan hareketlilik faaliyetleri ve staj programlarına yönelik son zamanlarda Genel Müdürlüğümüze şikayetler gelmektedir. İletilen şikayetlerde, program kapsamındaki hareketlilik ve staj planlamasının dışına çıkıldığı, gidilen ülkede kalmaya meyledildiği ifade ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı resmi yazıyla bize son aylarda özellikle meslek lisesi öğrencilerinin programa üye ülkelerde (Özellikle Almanya, Avusturya ve Çekya) gerçekleştirmekte oldukları staj faaliyetleri sırasında, okul yönetimine haber vermeksizin programı terk ettikleri hatta ülkemize geri dönmeyen öğrenci ve öğretmen vakalarının bulunduğu bildirdi.

Bu tür vakaların artması ülkemizin, yürütmekte olduğu programların ve resmi pasaportlarımızın saygınlığı açısından olumsuz bir durum oluşturuyor. Uyarılarımız dikkate alınarak, Erasmus programı başta olmak üzere, uluslararası fon kaynaklı projelerde yapılacak her türlü çalışma ziyareti veya staj uygulamasına dahil olacak katılımcıların, seçim süreçlerinin titizlikle takip edilmesi gerekmektedir.”