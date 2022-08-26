Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!

Yükseköğretim Kurulu resmi hesaplarından yapılan açıklama ile üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri ile ilgili kritik bir uyarı yapıldı.

Rukiye Karapunar
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Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!

Üniversiteye yerleştirme sonuçlarının 15 Ağustos tarihi itibari ile açıklanmasının ardından çeşitli üniversitelere yerleşen öğrenciler için kayıt dönemi başladı. Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre başlayan kayıt işlemleri ile ilgili öğrencilere Yüksek Öğretim Kurlu tarafından hatırlatma bilgisi verildi.

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!

KAYIT TARİHLERİ AÇIKLANMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu'nu resmi hesaplarından geçtiğimiz günlerde kayıt işlemleri için yapılan açıklamada "YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci başladı. Kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek." şeklinde ifadelere yer verilmişti.

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!

YÖK'TEN ÖĞRENCİLERE HATIRLATMA

Bugün ise YÖK'ten öğrencilere yeni bir hatırlatma bilgisi verilerek "YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programı kazanan adaylar için kayıt süreci bugün (26.08.2022) sona eriyor." şeklinde açıklama yapıldı.

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!

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