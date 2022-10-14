Üniversite öğrencileri için verilecek olan ulaşım desteğinin detayları belli oldu: 2022'de 2 bin, 2023 3 bin TL...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinin detayları açıklandı...

YAYINLAMA
Google News
Üniversite öğrencileri için verilecek olan ulaşım desteğinin detayları belli oldu: 2022'de 2 bin, 2023 3 bin TL...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından aile evinden uzakta yükseköğrenim gören öğrencilere ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite öğrencileri için sağlanacak olan ulaşım desteğinin ayrıntılarını paylaştı.

Üniversite öğrencileri için verilecek olan ulaşım desteğinin detayları belli oldu: 2022'de 2 bin, 2023 3 bin TL...

TÜRK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ulaşım desteği ailesinden uzakta üniversite eğitim gören, 25 yaşın altında olan ve lisans eğitimi gören Türk öğrencilere sağlanacak. 2022 yılı için 2 kez gidiş-dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL şeklinde yardım yapılacağı belirtildi.

Öğrenciler için ayrılan ulaşım desteği bütçesi toplamda 300 milyon TL olarak açıklandı. Bu destekten 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanması bekleniyor.

Üniversite öğrencileri için verilecek olan ulaşım desteğinin detayları belli oldu: 2022'de 2 bin, 2023 3 bin TL...

ÖDEMELER IBAN HESAPLARINA YATACAK

Ailelerinin ikamet ettiği bölgelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvuruda bulunan öğrenciler, başvuruları kabul edildikleri takdirde IBAN hesaplarından ödemeleri alabilecek.

İlgili Haberler
Üniversite ulaşım desteği ne kadar? Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?
Üniversite ulaşım desteği ne kadar? Üniversite ulaşım desteği başvuruları başladı mı, kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?
Öğrencilere müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi! "Üniversite öğrencilerine her ay 1800 TL..."
Öğrencilere müjdeyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi! "Üniversite öğrencilerine her ay 1800 TL..."
Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine seslendi! "75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4.500 TL burs..."
Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine seslendi! "75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4.500 TL burs..."
Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!
Üniversiteye yerleşen öğrencilerin dikkatine! YÖK duyurdu! O işlemler için bugün son gün!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Canlı yayın | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Doktor Buğra Kaan Yücebaş, gözyaşlarıyla toprağa verildi! Annesi gözyaşı döktü: "Kopardılar oğlumu, ben doyamadım daha ona"
Doktor Buğra Kaan Yücebaş, gözyaşlarıyla toprağa verildi! Annesi gözyaşı döktü: "Kopardılar oğlumu, ben doyamadım daha ona"
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında karar açıklandı: 2 yıl 6 ay hapis cezası
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın davasında karar açıklandı: 2 yıl 6 ay hapis cezası
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Sözleri milyonları umutlandırdı
Son Haberler
Bir dönemin en ünlü oryantaliydi! Tanyeli'den şaşırtan maneviyat açıklaması: "Mevlevi hayatta huzur buldum, içimden gelirse kapanırım"
Bir dönemin en ünlü oryantaliydi! Tanyeli'den şaşırtan maneviyat açıklaması: "Mevlevi hayatta huzur buldum, içimden gelirse kapanırım"
Giresun'da şaşkınlık yaratan kaza: Araca çarpan adam sosyal medyayı salladı! O görüntüleri izleyen inanamadı!
Giresun'da şaşkınlık yaratan kaza: Araca çarpan adam sosyal medyayı salladı! O görüntüleri izleyen inanamadı!
Trendyol teslimat noktası başvurusu nasıl yapılır 2022? Trendyol teslimat noktası şartları neler?
Trendyol teslimat noktası başvurusu nasıl yapılır 2022? Trendyol teslimat noktası şartları neler?
Üniversite öğrencileri için verilecek olan ulaşım desteğinin detayları belli oldu: 2022'de 2 bin, 2023 3 bin TL...
Üniversite öğrencileri için verilecek olan ulaşım desteğinin detayları belli oldu: 2022'de 2 bin, 2023 3 bin TL...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü önemli açıklamalar! "Uluslararası bir dağıtım merkezi olacak"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kazakistan dönüşü önemli açıklamalar! "Uluslararası bir dağıtım merkezi olacak"
HDP'li vekillerin olduğu araç, taksiyle çarpıştı! Taksi şoförü hayatını kaybetti
HDP'li vekillerin olduğu araç, taksiyle çarpıştı! Taksi şoförü hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 14 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
2022 KPSS DHBT ne zaman, başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne? DHBT başvuru ücreti ne kadar, nereden, nasıl başvurulur?
Canlı yayında korkutan anlar! Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi
Canlı yayında korkutan anlar! Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...
Meteoroloji o bölgelerde yaşayanları tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu...
Canlı yayında korkutan anlar! Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi
Canlı yayında korkutan anlar! Bakan Soylu'nun üzerine bayrak devrildi
TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı: Sosyal konut projesinde kura tarihi belli oldu
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı