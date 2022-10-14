Üniversite öğrencileri için verilecek olan ulaşım desteğinin detayları belli oldu: 2022'de 2 bin, 2023 3 bin TL...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından aile evinden uzakta yükseköğrenim gören öğrencilere ulaşım desteği sağlayacaklarını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üniversite öğrencileri için sağlanacak olan ulaşım desteğinin ayrıntılarını paylaştı.

TÜRK ÖĞRENCİLERE VERİLECEK

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, ulaşım desteği ailesinden uzakta üniversite eğitim gören, 25 yaşın altında olan ve lisans eğitimi gören Türk öğrencilere sağlanacak. 2022 yılı için 2 kez gidiş-dönüş şeklinde, bilet başına 500 TL olmak üzere toplam 2 bin, 2023 için ise bilet başına 750 TL olmak üzere toplam 3 bin TL şeklinde yardım yapılacağı belirtildi.

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Öğrenciler için ayrılan ulaşım desteği bütçesi toplamda 300 milyon TL olarak açıklandı. Bu destekten 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanması bekleniyor.

ÖDEMELER IBAN HESAPLARINA YATACAK

Ailelerinin ikamet ettiği bölgelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvuruda bulunan öğrenciler, başvuruları kabul edildikleri takdirde IBAN hesaplarından ödemeleri alabilecek.