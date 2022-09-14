Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine seslendi! "75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4.500 TL burs..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye olarak bu yıl üniversite öğrencileri için geri ödemesiz burs vereceklerini duyurdu.

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Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine seslendi! "75 bin öğrenciye geri ödemesiz 4.500 TL burs..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "2022-2023 eğitim döneminde 75 bin öğrenciye, geri ödemesiz 4.500 TL burs vereceğiz" diyerek bu yıl, üniversite öğrencilerine belediye olarak burs desteği verecekleri duyurdu.

BAŞVURULAR 26 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

İmamoğlu, Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteğimizin başvuruları 26 Eylül'de başlıyor. 75.000 üniversiteliye 4.500 TL geri ödemesiz destek." ifadelerine yer verdi.

Burs için başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler 26 Eylül'den itibaren "www.gencuniversiteli.ibb.istanbul" adresinden talepte bulunabilecek.

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