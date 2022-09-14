MHP lideri Bahçeli'den Azerbaycan'a destek, Ermenistan'a tepki: Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir

Ermenistan askeri birlikleri 12 Eylül Pazartesi günü ve 13 Eylül Salı günü sabah saatlerinde sınır hattın provokasyona girişmişti. Daha sonra Ermenistan ordusunun mevzi ve sığınaklara gerçekleştirdiği hain saldırılarda Azerbaycan ordusunun 50 askeri şehit olmuştu.

Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Yaşananların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından paylaşım yaparak açıklamalarda bulundu.

"CAN AZERBAYCAN ASLA YALNIZ DEĞİLDİR"

Ermenistan'a tepki gösteren Devlet Bahçeli, "Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır." dedi.

"ERMENİSTAN’I PİYON GİBİ KULLANAN HANGİ ÜLKE OLURSA OLSUN DOĞACAK AĞIR SONUÇLARDAN MESULDÜR"

"Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir" diyerek sözlerine devam eden Bahçeli, "Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir. Ermenistan’ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür." açıklamasında bulundu.

"UNUTULMASIN Kİ, BİR KERE YÜKSELEN BAYRAK BİR DAHA İNMEYECEKTİR"

Şehit olan askerlere rahmet dileyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir."

Kardeş ülke Azerbaycan'da acı tablo! 50 asker şehit olmuştu! Ermenistan ateşkesi ikinci kez ihlal etti!