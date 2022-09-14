AK Parti'nin önergesi mecliste kabul edildi! Ankara'da suya yüzde 50 indirim geldi!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ak Parti grubunun belediye meclisine suya yüzde 50 indirim yapılmasına dair verdiği önergenin bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin onayından geçmesi ardından alınan karar ile Ankara'da suya yüzde 50 indirim yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve ABB Meclis Üyesi Ebubekir Kipel'in imzası bulunan önergede; "Bugünden (12 Eylül 2022) itibaren tüm su tarifelerinde yüzde 50 indirim yapılıp sabitlenmesi, 1 Ocak 2023'den itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergemizin Meclis gündemine alınmasını arz ederiz" ifadelerine yer verildi.