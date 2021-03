Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin artırımlı hizmet puanlarını iptal etti

Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulamasına 4 büyük sendikanın dava açması sonucu Danıştay artırımlı hizmet puanı uygulamasının yürürlüğünü durdurma kararı almıştı. Milli Eğitim Bakanlığı da kararı uygulayarak öğretmenlere artırımlı hizmet puanı uygulamasından dolayı verilen ek puanları geri aldıklarını duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan yazı şöyle;

"Bilindiği üzere ilgi (a) Yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40'inci maddesinde ilgi (b) Yönetmelikle değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliğe karşı Danıştay İkinci Dairesi nezdinde açılan davalarda ilgi (a) Yönetmeliğin 40'inci maddesine eklenen dokuzuncu fikranın ilgi (c) Kararla, onuncu fikranın ise ilgi (9) Kararla yürütülmesi durdurulmuş olup Bakanlığımızca söz konusu kararlara karşı itiraz yoluna gidilmiştir.

Yürütmesi durdurulan fikra hükümlerinde;



"19) Öğretmenlerden;



a) Doktora mezunu olanlara 90. b) Tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50.



c) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsis viiksek lisans eğitimi hariç olmak üzere; tersiz yüksek lisans mezunu olanlara 30.



ç) ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10,



d) Uluslararası bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak fizere her bir makale için S.



e) Ulusal bir hakemli dergide makalesi yayımlananlara en fazla üç makale olmak üzere her bir makale için 3,



f) En fazla bir adet olmak üzere başarı belgesi alanlara 3,



g) En fazla bir adet olmak üzere tastün başarı belgesi alanlara 4,



ğ) En fazla bir adet olmak üzere ödül alanlara 5,



h) eTwining programı kapsamında sertifikası bulunanlara 15,



ı) Türk Patent ve Marka Kurumundan patent tescili alanlara her bir patent tescili için 30,



i) Türk Patent ve Marka Kurumundan faydalı model tescili alanlara her bir faydalı model tescili için 20,



j) Türk Patent ve Marka Kurumundan tasarım tescili alanlara her bir tasarım tescili için 10, hizmet puanı verilir.



(10) Öğretmenlere, dokuzuncu fikranın (a), (b), (c) ve (c) bentlerinde lisans veya lisansüstü eğitimler için öngörülen hizmet puanları ile (). (g) ve (ğ) bentlerinde başarı, üstün başarı veya ödül için öngörülen hizmet puanlarından yalnızca durumuna uygun olan en yüksek puan verilir." hükümlerine yer verilmişti.

Bu bağlamda; ilgi (a) Yönetmeliğin 40'inci maddesinin dokuzuncu fikrası kapsamında yer alan hizmet puanları yargı kararları gereği geri alınmış olup bu doğrultuda hizmet puanı verilmesine ve onaylanmasına ilişkin kullanıcı yetkileri pasif hale getirilmiştir.

Mebbis 'te son değişiklik ile yönetmeliğe eklenen ve bu bağlamda verilen hizmet puanlarının tamamı iptal edildi.