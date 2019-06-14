Milli Eğitim Bakanlığı'ndan lise son öğrencilerine müjde!

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.

MiEB tarafından alınan kararla, 2018-2019 ders yılına yönelik yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

BU DURUM HEM ÖĞRENCİLER HEM DE VELİLER ARASINDA KAYGIYA NEDEN OLUYORDU

Devamsızlık durumlarının, söz konusu öğrenciler ve veliler arasında tedirginliğe ve kaygıya yol açtığı şikayetleri MEB'e ulaştı.

DEVAMLI ÖĞRENCİLER GİBİ DEĞERLENDİRİLECEKLER

Yazıya göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi değerlendirilecek.