Milli Eğitim Bakanlığı'ndan liselere yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı liselerdeki eğitim yönetmeliğinde bir çok değişikliğe gitti. Ortaöğretim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanmasının ardından yeni düzenlemelere ilişkin detaylar da paylaşıldı. Yönetmelikte, öğrencilere yönelik değişiklikler haricinde öğretmenlerin mesleki çalışma takvimine ilişkin güncellemeler de yer alıyor.

Öğrencinin iki dönem puanı alabilecek durumda olmasına rağmen öğretmenin raporlu veya izinli olması, göreve geç başlaması, dönem bitmeden ayrılması ile öğretmensizlik, doğal afet, salgın hastalık, olağanüstü hal ve benzeri sebeplerle işlenemeyen ders programları tamamlanacak.

Sosyal bilimler liselerinde hazırlık sınıfı açılması zorunluluğuna yönelik düzenlemeye son verilerek, Bakanlıkça uygun görülen liselerde hazırlık sınıfı açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Ders seçimleri okullar tarafından sisteme girilen kitap taleplerinin daha önceden belirlenebilmesi amacıyla şubat ayı yerine aralık ve ocak aylarına alındı.

Beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik gibi yeteneğe bağlı olarak seçilen derslerde, 10 öğrenci talebi şartı aranmayacak.

Bakanlığın düzenlemesiyle okullarda öğrencilere, resmi tatil günlerinde puanla değerlendirilecek şekilde ödev verilmeyecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan eğitim, öğretim, yönetim ve diğer işleyiş ile ilgili bölümler Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne aktarıldı.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ DİKKAT

Anadolu teknik programlarında 12'nci sınıfta alan ayırımı yapılmaksızın akademik destek şubeleri oluşturulacak. Bu öğrenciler, seçtikleri akademik destek paketine göre gruplara ayrılacak. Bir gruptaki öğrenci sayısı 10'dan az olmayacak. Ancak ders yılı içerisinde öğrenci sayısının azalması durumunda mevcut öğrencilerle eğitime devam edilecek. Anadolu teknik programına merkezi sınavla yerleşen öğrenciler ile Anadolu meslek programından Anadolu teknik programına geçiş yapan öğrencilerin eğitimleri ayrı şubelerde gerçekleştirilecek.

Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla, tercihleri doğrultusunda, doğrudan alana öğrenci yerleştirilecek. Yerleştirme işlemlerinden sonra boş kontenjanı bulunan alanlara merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarından 9'uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar, nakil ve geçiş yapılabilecek. Ancak yetenek, mülakat ve beden yeterliliği sınavı ile öğrenci alınan alanlarda bu sınavlara girerek başarılı olunması gerekecek.

Anadolu meslek programı öğrencilerinden 11'inci sınıfı doğrudan geçen ve 9, 10 ve 11'inci sınıf ortak derslerinin ağırlıklı yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması en az 70 olanlar Anadolu teknik programına geçiş için başvurabilecek. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Ayrıca ustalık yeterliliğini kazanmış olanların iş pedagojisi kurslarına uzaktan eğitim yoluyla da katılabilmeleri ve sınavlarını e-Sınav şeklinde yapılabilmesi yönünde düzenlemede bulunuldu.

ALAN YERLEŞTİRME 10. SINIFTAN 9.SINIFA ÇEKİLDİ

Anadolu teknik programlarına ve proje okulu kapsamındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bakanlıkça belirlenen Anadolu meslek programlarının proje kapsamındaki alanlarına merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda doğrudan alana öğrenci yerleştirilecek.

Diğer Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme işlemi ise 10'uncu sınıf yerine 9'uncu sınıfta yapılacak. Böylece 9'uncu sınıfta alın ders yılının başladığı ilk 2 hafta içerisinde okullarında yapılacak alan tanıtımları ve yönlendirmeler sonucunda öğrencilerin tercihleri alınmak suretiyle ortaokul başarı puanı esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme işlemi 9'uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarında öğrencilerin 9'uncu sınıf sonunda meslek eğitimindeki yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ile velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları dikkate alınarak dala geçiş işlemleri ilgili okul müdürlüğünce yapılacak. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması halinde 9'uncu sınıf yıl sonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilecek.

Mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerinin beceri sınavı, Bakanlıkça hazırlanan, kalfalık ustalık beceri sınavı değerlendirme kriterleri doğrultusunda, uygulamalı olarak yapılacak ve kamera kaydına alınacak.

Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9'uncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9'uncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yoluyla geçmek isteyen öğrenciler için getirilen "ekim ayı sonuna kadar" sınırlaması kaldırıldı.

Bakanlığın yeni yönetmeliğine, yabancı dil derslerinin sınavlarında yaşanan farklı anlama ve uygulamaların önüne geçilmesi, uygulamada birlikteliğin sağlanması için yeni hükümler getirildi. Buna göre, yabancı dil derslerinin her bir sınavı, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçecek şekilde yazılı ve uygulamalı olacak.

SORUMLULUK SINAVLARINA 50 PUAN ŞARTI GETİRİLDİ

Yeni yönetmelikle bir dersten sorumlu geçen öğrenciler için sorumluluk sınavından en az 50 puan alınması şartı getirildi.

Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine, açık öğretim lisesine, mesleki açık öğretim lisesine veya açık öğretim imam hatip lisesine kayıtları yapılacak.

Mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerden aynı alanda/dalda ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrenciler, ders yılı sonunda farklı bir alandan tekrar kayıt yaptırabilecek. Mesleki eğitim merkezinde okuma hakkı bulunmayan öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yönlendirilerek kayıtları sağlanacak. Kayıt olmak istemeyen öğrencilerin kayıtlarının açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesine yapılması olanağı getirilecek.

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

Liselerde görevli yönetici ve öğretmenler, eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışmada bulunacak.

Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim ve öğretim faaliyetinin iki haftadan fazla süreyle yapılamaması ve uygulanacak telafi programlarının ders yılı içerisinde tamamlanamaması durumunda yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Bakanlıkça mesleki çalışma takviminde değişiklik yapılabilecek. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulacak.

Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar istememesi halinde nöbet görevi verilmeyecek.

Engelli, engelli çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu engelli bireyi olanlar ile süt izni kullanan öğretmenlerin haftalık ders programı, gün ve saatleri okulun genel işleyişini bozmayacak şekilde ilgili öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hazırlanacak.

Bakanlık, daha önce ilköğretim kurumlarında olduğu gibi liselerde de olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin de yeni düzenleme yaptı. Buna göre, İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilecek.