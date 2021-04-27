Milli Emlak Müdürü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 1213.12

Meslek Adı : Milli Emlak Müdürü

Meslek Ana Grubu : Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu : Politika Ve Planlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Milli Emlak Müdürü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi mesleği için “2311.75” kod olarak kullanılır iken Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya mesleği için “7522.27” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Milli Emlak Müdürü Meslek Kodu “1213.12” olarak belirlenmiştir.

