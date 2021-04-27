Mimarlık Öğretim Üyesi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Ataşehir’deki sanayi sitesinde korkutan yangın! Maddi hasar oluştuAşı olacaklar, aşı randevusu olanlar tam kapanmada sokağa çıkma yasağından muaf mı?Mimari Yapı Teknik Ressamı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Tam kapanma adliyeler çalışıyor mu? Kapandı mı? Adliye mesai (çalışma) saatleri 2021Kısıtlamaya uymayan iş yerleri polis ekiplerinin sıkı denetimindeBaşkent doğalgaz halka arz ne zaman? | Başkentgaz halka arz tüm detaylarıMimari Teknik Ressam Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Mimari Restorasyon Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Fırıncıların zorlu mesaisi: 300 dereceye karşı oruç tutuyorlar
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Milli Emlak Müdürü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Milli Emlak Müdürü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Milli Emlak Müdürü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Milli Emlak Müdürü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Milli Emlak Müdürü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 1213.12
Meslek Adı : Milli Emlak Müdürü
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler
Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler
Meslek Birim Grubu : Politika Ve Planlama Müdürleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Milli Emlak Müdürü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi mesleği için “2311.75” kod olarak kullanılır iken Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya mesleği için “7522.27” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Milli Emlak Müdürü Meslek Kodu “1213.12” olarak belirlenmiştir.
 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT