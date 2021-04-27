Milli Emlak Müdürü Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?
Milli Emlak Müdürü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Milli Emlak Müdürü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Kodu : 1213.12
Meslek Adı : Milli Emlak Müdürü
Meslek Ana Grubu : Yöneticiler
Meslek Alt Ana Grubu : Ticari Ve İdari Müdürler
Meslek Grubu : İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler
Meslek Birim Grubu : Politika Ve Planlama Müdürleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans
Milli Emlak Müdürü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sosyal (Kültürel) Antropoloji Öğretim Üyesi mesleği için “2311.75” kod olarak kullanılır iken Lastik Kolon Makinesi Operatörü-Mobilya mesleği için “7522.27” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Milli Emlak Müdürü Meslek Kodu “1213.12” olarak belirlenmiştir.