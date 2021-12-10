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Millî Enerjide Güçlü Türkiye! Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni petrol keşfini duyurdu

Türkiye Petrolleri'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Türkiye-Suriye Sınırında petrol keşfi gerçekleştirildiği duyuruldu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın resmi Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunuldu. Yeni petrol keşfinin duyurulduğu paylaşımda görüntüye de yer verildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan yapılan açıklamada Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda bulunan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalar sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirildiği belirtildi. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye-Suriye Sınırından Yeni Keşif!

Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin 32 km doğusunda yer alan Günyurdu-1 kuyusundaki çalışmalarımız sonucunda 11,8 API değerinde ağır petrol keşfi gerçekleştirdik

Millî Enerjide Güçlü Türkiye!"

Berkem Temizel
Gece Editörü
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