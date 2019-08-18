Ömer Toprak kimdir? Ömer Toprak'ın sağlık durumu nasıl?

Werder Bremen'in kadrosundaki Milli futbolcumuz Ömer Toprak, ligdeki ilk maçında sağlık sorunu yaşadı.

Ömer Toprak, Bundesliga ekibinin 3-1 yenildiği Fortuna Düsseldorf karşılaşmasının 82. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Joshua Sargent'e bıraktı.

Werder Bremen'in teknik direktörü Kohfeldt, konuya ilgili "Ömer, detaylı inceleme için hastaneye götürüldü" şeklinde açıklama yaptı.

ÖMER TOPRAK'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Nefes almakta sorun yaşayan savunma oyuncusunun, maç sonrasında hastaneye götürüldüğü ancak bir bulguya rastlanmadığı belirtilirken, milli futbolcunun birkaç gün gözlem altında olacağı duyuruldu.

ÖMER TOPRAK KİMDİR?

Toprak, futbol hayatına TSB Ravensburg'un altyapısında başladı. Daha sonra rakip takım olan FV Ravensburg’a transfer oldu.

SC Freiburg2005 yılında SC Freiburg'a geçti. 2 dönem bu takımın altyapısında yer aldıktan sonra 2007’de profesyonel sözleşme yaptı. Burada başarısını gösteren Toprak, 2008-09 sezonunda 2. Bundesliga yükseldi. Burada da şampiyonluğu tadan Toprak takımıyla Bundesliga’ya yükseldi. Daha sonra bir kaza geçirdi ve uzun süre sahalara dönemedi.

16 Ocak 2010 tarihinde ilk Bundesliga maçına Hamburger SV karşısında çıktı. Bayer Leverkusen 2011-12 sezonunda Bayer Leverkusen’e 3 Milyon Euro’ya transfer oldu. Başlarda kendisini gösteremedi ve inişli çıkışlı performans sergiledi. Daha sonra kendi kalesine goller atmasıyla gözden düşmeye başladı. Sonradan kendisini topladı ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer aldı. İlk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yer alan Toprak, ilk gruptan çıkma başarısını da Bayer Leverkusen ile beraber yaşadı.

Toprak, Almanya U-19 Milli Futbol Takımı'yla beraber, 2008 yılında gerçekleşen Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katıldı. Bir daha Almanya’nın milli takım seviyesine davet edilmeyen Ömer Toprak, Alman ve Türk milli takımları arasından Türkiye A Milli Takımı’nı seçti.2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde gerçekleşecek olan, Türkiye- Almanya ve Türkiye- Azerbaycan karşılaşmaları için Türkiye Millî Takımı kadrosuna davet edildi. 15 Kasım 2011’de 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off kapsamında ilk kez Zagreb'te oynanan Hırvatistan-Türkiye maçında milli formayı giydi.

Ömer Toprak’ın Başarıları

Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Şampiyonluğu• Almanya U-19 - 20082. Bundesliga Şampiyonluğu (1)• SC Freiburg - 2008/09