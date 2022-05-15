Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! Yolun karşısına geçen yaya hayatını kaybetti!New York’ta süpermarkette silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybettiEurovision 2022'yi kim kazandı? Hangi ülke birinci oldu? Eurovision 2022'de hangi ülke kaç puan aldı?Rusya'yla savaşan Ukrayna, Euorovision 2022 kazananı oldu! Kalush Orchestra 'Stefania' ile geceye damga vurdu!Meteoroloji uyardı: O bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış! Hava sıcaklığı azalıyor! Toz taşınımına dikkat! İşte 15 Mayıs 2022 Pazar hava durumu!Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.5 büyüklüğünde deprem!To see blue in a dreamGüldam isminin anlamı nedir, Güldam ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Belkis isminin anlamı nedir, Belkis ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Taçkın isminin anlamı nedir, Taçkın ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! Yolun karşısına geçen yaya hayatını kaybetti!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! Yolun karşısına geçen yaya hayatını kaybetti!

Yozgat'ta Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de karıştığı trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen yaya hayatını kaybetti.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! Yolun karşısına geçen yaya hayatını kaybetti!

Yozgat'ta Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Sivas-Yozgat karayolu Çalatlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Kayaalp idaresindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Ardından arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AJJ 366 plakalı tır da çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerin ardından Dolgunyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Dolgunyürek'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken sürücüler ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! Yolun karşısına geçen yaya hayatını kaybetti!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! Yolun karşısına geçen yaya hayatını kaybetti!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp kazaya karıştı! Yolun karşısına geçen yaya hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT