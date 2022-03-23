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Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! "Arabuluculuk çabası sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! "Arabuluculuk çabası sürdürülecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Türkiye'nin Karadeniz'de barış ve istikrarın idamesi için Montrö'nün uygulanması yanında ara buluculuk ve kolaylaştırıcılık çabalarını sürdüreceği belirtilmiştir.

İki ülke sorunlarının Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü gözetilerek kalıcı şekilde çözülmesi çabalarının artırılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilmiştir.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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