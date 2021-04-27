Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2320.55

Meslek Adı : Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim)

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere milli güvenlik konusu ile ilgili konularda ders veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planına göre öğrencilere milli güvenlik konusunda ders vermek,

c) Kişi ve toplum düzeninin sağlanması, yurt savunması, askerlik, sivil savunma gibi konularda açıklamalarda bulunmak,

d) Öğrencilerin milli güvenlik konusunda yetişmelerini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tekstil İplikçilik Öğretmeni (Orta Öğretim) mesleği için “2320.83” kod olarak kullanılır iken Makine Kalite Kontrolcüsü Ve Deneyicisi mesleği için “3115.62” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Milli Güvenlik Öğretmeni (Orta Öğretim) Meslek Kodu “2320.55” olarak belirlenmiştir.

