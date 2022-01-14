Batuhan Karacakaya'nın itirafı şaşkına çevirdi! İzlerken annesi görecek diye gerildiğini açıkladı!2022 Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210126Çok Güzel Hareketler Bunlar Atakan kimdir? Atakan Çelik kimdir? Evli mi? Eşi kim?Önder Karaveli kadroyu belirledi! Gaziantep FK maçını bu 11'le çözecek!Enes Kara intiharına ilişkin cemaat suçlamalarına Abdurrahman Dilipak'tan, madde kullanan 2 üniversiteli kız örneği! "Onlar hangi cemaattendi?Karbonlaşmak ne demek, TDK'ya göre Karbonlaşmak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Elektrik abonelik ücreti 2022 ne kadar oldu? | İşte abonelik ücretleriAcun Ilıcalı "Kararı son derece yanlış buluyorum" diyerek RTÜK'e tepkisini gösterdi!Milli İstihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu2022 Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 200511241
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Milli İstihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu

Milli İstihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk milli istihbarat gemisin TCG Ufuk’un hizmete giriş töreninde konuştu.

Milli İstihbarat gemisi TCG Ufuk hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'daki Denizcilik Tersanesi'nde ilk milli istihbarat gemisi TCG Ufuk’un hizmete giriş töreninde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ufuk Gemi'mizin Milli İstihbarat Teşkilatı'na hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde, bölgesinde oyun kuran bir ülke konumuna ulaştı. Masum ve mazlum halklar arasında umut haline geldi. Türkiye bunları savunma sanayisinde elde ettiği gelişime borçludur. İnsansız Hava araçlarından gemilerimize kadar, milli olarak geliştiriyor ve kullanıyoruz.

Savunma sanayi ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. Araştırma geliştirme yatırımlarımızı artırarak, yüksek teknoloji gerektiren sistemlere ağırlık veriyoruz. Bir yandan da gözümüz uzayda. Gerek fırlatma sistemleri, gerek uydu sistemleri olmak üzere, gözümüz yükseklerde.

Mavi vatanın güvenliği için milli gemilerimizi kendimiz üretebiliyoruz. Bu konuda yüzde 70 yerlilik oranına ulaştık. Ayrıca envanterimizde bulunan birçok deniz aracımız son teknoloji eklenerek restore ediliyor."

Devamı geliyor... 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT