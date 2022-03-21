Millî Misak ne demek, TDK'ya göre Millî Misak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Millî Misak ne demek? Millî Misak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Millî Misak kelimesi. Peki Millî Misak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Millî Misak nedir, Millî Misak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MİLLÎ MİSAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Millî Misak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Millî Misak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Misakımillî



MİLLÎ MİSAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mustafa Kemal'in orada seçtiği savunma hattı, Millî Misak'taki Türkiye sınırı idi.

