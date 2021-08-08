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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirveye çıktı!

Dünya Superbike Yarışı'nın altıncı ayağı Çekya'da gerçekleştirildi. Yarışta birinci olan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında lider Jonathan Rea ile puan farkını 12'ye indirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Çekya'da zirveye çıktı!

Dünya Superbike yarışının altıncı ayağında Çekya'nın 4.2 kilometrelik Most pistinde gerçekleştirilen yarışta, Toprak Razgatlıoğlu birinci olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanındaki lider Jonathan Rea ile arasındaki puan farkını 12'ye indirdi.

Milli motosikletçi Toprak Yazgatlıoğlu Çekya'da zirveye çıktı!

SON VİRAJDA ÜSTÜN GELDİ

Yarışa ikinci cepten başlayan Milli sporcu, rakipleri karşısında başarılı bir yarış geçirerek, 22 turluk mücadelenin son turunda İngiliz Scott Redding ile zirve yarışı verdi. Toprak Razgatlıoğlu, son virajda rakibini geçerek Çekya'daki ilk yarışta birinci olma başarısı gösterdi.

Milli motosikletçi Toprak Yazgatlıoğlu Çekya'da zirveye çıktı!

ADIM ADIM ZİRVEYE

Organizasyonda pilotlar klasmanında birinci durumda bulunan İngiliz motosikletçi Jonathan Rea'nın yarış dışı kalmasıyla milli motosikletçi Toprak, genel klasmandaki puan farkını 12'ye indirmiş oldu.

Çekya ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te başlayacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında Jonathan Rea 243 puanla lider, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu 231 puanla ikinci, Scott Redding ise 182 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

 

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