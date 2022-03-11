Milli Mücadele Kahramanının torunu asırlık caminin kitabını yazdı

Pendik Belediyesi, kültür sanat yayınlarıyla tarihe ışık tutan eserleri kütüphanelerimize kazandırmaya devam ediyor.

Kartallı Kazım olarak bilinen aslen Pendik Yayalarlı olan Milli Mücadele Kahramanı Merhum İbrahim Göleber’in torunu Neval Konuk Halaçoğlu’nun Reşadiye Camisi’ni tanıtan kitabı çıktı.

PENDİK İSTASYON CAMİİ KİTAP OLDU

Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olan Halaçoğlu kitabında, “İstasyon Camii ya da Hilmi Abbas Paşa Camii” olarak da bilinen Pendik Reşadiye Camii’yi anlattı. Pendik Belediyesi desteğiyle çıkarılan kitapta caminin yapım süreci, geçirdiği restorasyon, içindeki asırlık eşyalar ve üzerindeki işlemeli hat levhaları görsellerle birlikte okuyucuya aktarılıyor.