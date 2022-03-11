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Milli Mücadele Kahramanının torunu asırlık caminin kitabını yazdı

Milli Mücadele Kahramanı İbrahim Göleber’in torunu Akademisyen Neval Konuk Halaçoğlu’nun Pendik Reşadiye Camii’yi tanıtan kitabı çıktı.

Milli Mücadele Kahramanının torunu asırlık caminin kitabını yazdı

Pendik Belediyesi, kültür sanat yayınlarıyla tarihe ışık tutan eserleri kütüphanelerimize kazandırmaya devam ediyor.

Kartallı Kazım olarak bilinen aslen Pendik Yayalarlı olan Milli Mücadele Kahramanı Merhum İbrahim Göleber’in torunu Neval Konuk Halaçoğlu’nun Reşadiye Camisi’ni tanıtan kitabı çıktı.

PENDİK İSTASYON CAMİİ KİTAP OLDU

Marmara Üniversitesi’nde akademisyen olan Halaçoğlu kitabında, “İstasyon Camii ya da Hilmi Abbas Paşa Camii” olarak da bilinen Pendik Reşadiye Camii’yi anlattı. Pendik Belediyesi desteğiyle çıkarılan kitapta caminin yapım süreci, geçirdiği restorasyon, içindeki asırlık eşyalar ve üzerindeki işlemeli hat levhaları görsellerle birlikte okuyucuya aktarılıyor.

Milli Mücadele Kahramanının torunu asırlık caminin kitabını yazdı Milli Mücadele Kahramanının torunu asırlık caminin kitabını yazdı Milli Mücadele Kahramanının torunu asırlık caminin kitabını yazdı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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