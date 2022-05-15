Milli muharebe tankı ALTAY testlere başladı!

Türkiye'nin ilk yerli milli muharebe tankı ALTAY'a motor entegre edilerek denemelere başlandı. Seri üretimine 2 yıl sonra geçilecek olan tankın, tanksavarlara karşı tankları koruma tank zırhlarının yanı sıra aktif koruma sistemlerinin de büyük önemi olmasından dolayı, tanklar için hayati öneme sahip koruma sistemlerinden ASELSAN'ın geliştirdiği yerli Aktif Koruma Sistemi'nin (AKKOR) ALTAY'a da entegre edileceği öğrenildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ RADARI

Savunma sanayi uzmanları, reaktif zırhların Javelin gibi tanksavar füzelerine karşı etkisiz olduğunu belirtirken, Rusya ve Ukrayna arasında savaşta Rusların bu nedenle çok fazla tank kaybettiğine dikkat çekerek tanklarda aktif koruma gerektiğine vurgu yaptı.

ASELSAN tarafından geliştirilen AKKOR, 360 derecelik bir koruma kalkanı oluşturan AKKOR, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tanksavar füzesini çok kısa sürede algılayacak. Fiziksel imha mühimmatı sayesinde üzerinde bulunan sensörler ile yaklaşmakta olan tanksavar tehdidine karşı en yakın olduğu anda tehlikeyi etkisiz hale getirebilecek.

ÜSTÜN KABİLİYETE SAHİP

ALTAY için yerli motor üretimi hız kazandı. BMC POWER tarafından geliştirilen yerli 1500 HP'lik tank motoru BATU'nun ilk ateşleme testi, Nisan 2021'de gerçekleştirildi. Bu proje ile ilk prototipin 2024 yılında teslim edilmesi bekleniyor.1500 beygir motor olarak çalışılan ve transmisyon aşamasına gelinen ALTAY motorunun entegre olarak önümüzdeki yıl çalıştırılması bekleniyor.

Tankın atış menzili 8 kilometre. 4 kişilik mürettebata (tank komutanı, nişancı, doldurucu, sürücü) sahip olan ALTAY'ın, ağırlığı 65 ton. Süspansiyon sistemi sayesinde keskin dönüşler ve üstün manevra kabiliyetine sahip olarak tasarlanan ALTAY, 12,7 mm ağır makineli tüfek ve ASELSAN Sarp gibi diğer silahları da içinde barındırmakta.