Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7523.13

Meslek Adı : Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Ağaç İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Ağaç parçaların yüzlerine artistik ve dekoratif desenler oyan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Projeyi incelemek,

b) Gerekli bıçağı seçerek makine miline bağlamak ve parçayı istenilen deseni elde edecek tarzda tutarak kontrol etmek,

c) Motifin ana hatlarını ağaca çizmek ve makineyi temizleyip yağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri mesleği için “3113.11” kod olarak kullanılır iken Makine Ressamlığı Öğretmeni-Ortaöğretim mesleği için “2320.49” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mil'li Oyma Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç) Meslek Kodu “7523.13” olarak belirlenmiştir.

