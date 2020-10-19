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  3. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü 3 ay yok!

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü 3 ay yok!

Premier Lig'de Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, 3 ay sahalardan uzak kalacak.

Milli oyuncu Çağlar Söyüncü 3 ay yok!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Çağlar, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers da dün yaptığı açıklamada, Çağlar'ın 3 ay sahalardan uzak kalabileceğini kaydetmişti.

Çağlar, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynadığı maçlarda da forma giyememişti.

Söyüncü, 2018 yılında Freiburg takımında 21.10 mil. € bonservis bedeliyle Leicester City'e transfer olmuştu. Leicester'da savunmanın bel kemiği haline gelen Çağlar, takımıyla 54 maça çıkmayı başardı. 

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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