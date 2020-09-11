Milli Savunma Bakanı Akar: Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'e ilişkin yaptığı açıklamada "Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar.

Komşumuz Yunanistan'ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmamasını, bu uğurda meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz.

(Macron'un sözleri) Hadlerini ve boylarını aşarak, birlik ve bütünlüğümüze fitne sokmaya çalışıyorlar. Fitne amaçlı bu sözlerin, milletimizin zihninde hiçbir karşılığı yoktur."