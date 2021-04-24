Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin barınak, sığınak ve mağaraları etki altına alındı! Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki "Pençe Şimşek" ve "Pençe Yıldırım" operasyonları hakkında '' Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu'' bilgisini verdi.

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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Akar: "Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik dün saat 17.40'tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir. Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu.'' dedi. ayrıntılar geliyor... Bölge Gündem