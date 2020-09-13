Milli Savunma Bakanı Akar'dan, barış mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Topçu Yüzbalı Aker'i anma törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Akar, "İyi komşuluk ve diyalogdan yanayız" dedi.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim sonrası Kaş adasının karşısındaki Yunanistan'a ait Meis adası tartışma konusu olurken, MSB Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi Antalya'nın Kaş ilçesine gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi, Kaş'ta Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i anma törenine katıldı.Topçu Yüzbaşı Aker 1917'de dünyanın ilk uçak gemisini batıran subayı olarak tarihe geçmişti.

"BİZ BARIŞTAN YANAYIZ"

Anma töreni, sonrasında konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz barıştan yanayız. İsteklerimiz ve taleplerimiz karşılandığı takdirde diyalogdan yanayız. Biz her zaman çözümden yanayız. Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Her şeyin barış içinde gelişmesinden yanayız."

Bakan Akar'ın Kaş'ta programına devam ettiği saatlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın da Meis Adası'nda olacağı belirtiliyor.