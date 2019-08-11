Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı Bakan Akar ile komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle iniş yapıp brifing aldı. Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.

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Bakan Akar ile komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle iniş yapıp brifing aldı. Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi. Ayrıntılar geliyor... Etiketler : bakan akar



