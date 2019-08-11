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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar ile komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle iniş yapıp brifing aldı. Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar ile komutanlar, Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle iniş yapıp brifing aldı. Milli Savunma Bakanı Akar: "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.

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