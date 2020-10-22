Milli Savunma Bakanı Akar'dan S-400 açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bloomberg'e açıklamalarda bulundu. Rusya'dan alınan ve ABD ile ilişkilerin gerilmesine neden olan S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Akar tartışmalara son noktayı koydu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır.

S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

(Yunanistan’ın elinde bulunan Rus S-300’ler) S-400’ler milli sistemde müstakil olarak, NATO’da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

Transferi, ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD’den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. 'Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor’ gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil."

S-400'LER SİNOP'A NAKLEDİLMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta S-400 hava savunma sistemleri Ankara'dan Sinop'a getirilmiş ve denemeleri yapılmıştı.

Türkiye, hafta başında 16-17 Ekim tarihlerinde geçerli olmak üzere Karadeniz üzerinde füze atışı yapacağı gerekçesiyle Havacılara Bilgi Notu (NOTAM) ve atış tatbikatı için de Navtex (denizcilik duyurusu) mesajı yayımlamıştı.

TÜRKİYE NEDEN S-400 ALIYOR?

ABD'nin, müttefiki Türkiye'nin Patriot füze savunma sistemi talebine olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara, farklı alternatiflere yönelerek, Rusya'nın cazip teklifini değerlendirdi ve S-400 hava savunma sistemini satın alma kararı verdi.

Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi.

Türkiye'nin Rusya'dan teslim almaya hazırlandığı günümüzün önemli askeri teknolojilerin başında gelen S-400 hava savunma sistemi, teknik özellikler, teknoloji transferi ve ortak üretim açısından rakiplerine göre ön plana çıkıyor.

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.