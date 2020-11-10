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  3. Milli Savunma Bakanı Akar'dan zafer paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan zafer paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafere yönelik bir mesaj paylaşarak "Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan zafer paylaşımı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafere yönelik bir mesaj yayımladı.

Bakan Akar, Türkiye'nin ateşkes şartlarının yerine getirilmesi sürecinde de Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


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