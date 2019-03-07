Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar'dan Mavi Vatan-2019 için kutlama mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin en geniş kapsamlı deniz tatbikatları arasına giren Mavi Vatan-2019'da görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yaptığı telsiz konuşmasında "Tatbikata katılan Kara, Hava ve Sahil Güvenlik mensuplarını şahsım, Genelkurmay Başkanımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız adına can-ı gönülden bir kez daha kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve en büyük donanma tatbikatı olan Mavi Vatan 2019 sona erdi. 103 geminin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, üç denizde de eş zamanlı olarak yürütüldü.

Dün sona eren tatbikatın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görev yapan TSK personelini telsiz vasıtasıyla kutladı.

Bakan Akar'ın kutlama mesajı şöyle:

Deniz Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakâr mensupları, değerli silah arkadaşlarım,

Büyük çaplı, geniş kapsamlı bir deniz tatbikatı olan Mavi Vatan-2019'da icra ettiğiniz başarılı faaliyetleri büyük bir gurur ve heyecanla Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte takip ettim.

Tatbikat sırasında; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının mavi vatanımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu bir kez daha yeniden müşahede ettim.

Mavi Vatanın yılmaz koruyucuları, kahraman leventler;

Sizler, denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumanın yanı sıra tüm dünya denizlerinde bayrağımızı dalgalandırarak dünya barış ve istikrarına da önemli katkı sağlamaktasınız. Yoğun bir emek sarf ederek ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içerisinde hazırlandığınız bu tatbikatı başarıyla icra etmeniz nedeniyle sizleri en içten duygularla kutluyorum.

Tatbikatın planlanmasında, icrasında emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum.

Büyük emeklerle hazırlanan ve icra edilen bu tatbikatın son derece başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinden dolayı başta Deniz Kuvvetleri Komutanı olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını, ayrıca bu tatbikata katılan Kara, Hava ve Sahil Güvenlik mensuplarını şahsım, Genelkurmay Başkanımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımız adına can-ı gönülden bir kez daha kutluyorum.

Pruvanız Neta, Denizleriniz Sakin olsun.

Hepinizi pak alınlarınızdan öpüyorum.