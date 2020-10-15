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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hatay / İskenderun’daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için kaleme aldığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 1 askerimiz şehit oldu

Şehit haberiyle ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi şehit kamil ilçe kadın kolları başkanı Hülya kılıç sosyal medya hesabından  şehit olan askerimizin kalp krizinden öldüğünü duyurdu.

Hülya kılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Hatay İskenderunda askeri görevini yürüten kahraman askerimiz Söz.Er Volkan Soy geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize  Cenabı Allah'tan  rahmet, ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum".

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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