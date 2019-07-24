Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Hepsi yerle bir edildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Düzenlenen hava harekatında PKK terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak ve sığınaklar imha edildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.