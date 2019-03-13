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  3. Milli Savunma Bakanlığı belirtti: PKK'ya ait o hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı belirtti: PKK'ya ait o hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın Zap, Gara, Metina ve avaşin Basyan bölgelerindeki PKK'ya ait hedeflerin imha edildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı belirtti: PKK'ya ait o hedefler imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatında, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen harekatta, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği bildirildi.

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