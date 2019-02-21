Milli Savunma Bakanlığı: "bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınaklar imha edildi" IHAAW135028-ASA/20-02-2019 - Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha

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