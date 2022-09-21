Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerinde, Türk askerine taciz ateşi açan ve saldırı yapmak üzere girişimde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAŞARILI BİR OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Twitter'den paylaşım yapan Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.