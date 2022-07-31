Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe’nin şehit olduğu duyuruldu. Keçe'nin arı sokması sonucu geçirdiği "Akut-alerji krizi" nedeniyle derhal hastaneye sevk edildiği hastaneye sevk edildiği ancak Keçe'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatının kaybettiği haberi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.