MİLLİ Savunma Bakanlığı "Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi"

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyin düzenlenen hava harekatında silahlı 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, dün Irak kuzeyi Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatının düzenlendiği bildirildi. Hava harekâtında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.