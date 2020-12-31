Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabında paylaşılan mehmetçik videosu duyduandırdı.

Yurt içi ve yurt dışında görev yapan, 2021'e görev başında girecek Mehmetçiğin "Mutlu yıllar Türkiyem" mesajına yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında kahramanca ve fedakarca görev yapan, yeni yıla görev başında girecek olan kahraman Mehmetçiklerimizden canımızdan çok sevdiğimiz asil milletimize yeni yıl mesajı var. Yeni Yılın Kutlu Olsun Türkiye'm."

Paylaşımda, Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan Mehmetçik, yeni yıl mesajı verdi.

Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "al bayrağın gölgesinde, milletin emrinde" vatani görevini sürdürdüğü, hem Türkiye'de hem de dünyada barışın teminatı için mücadelenin devam ettiği belirtilerek, denizde, karada ve havada askerlerin görev yerinde olduğu vurgulandı.