Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Yunan F-16'ları böyle uzaklaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 27 Ağustos'ta Girit Adasından kalkara GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait F-16 uçaklarının bölgeden uzaklaştırılddığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 27 Ağustos'ta Girit Adasından kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait F-16 uçaklarının bölgeden uzaklaştırılddığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:
"27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.
Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir."
Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.https://t.co/yntVao9lgz#MSB #TSK pic.twitter.com/9V46V3Gve7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020