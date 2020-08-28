Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! Yunan F-16'ları böyle uzaklaştırıldı 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 27 Ağustos'ta Girit Adasından kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait F-16 uçaklarının bölgeden uzaklaştırılddığı belirtildi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.

Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir."

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı: